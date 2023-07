SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um objeto cilíndrico e de origem ainda desconhecida foi encontrado pela agência espacial australiana em uma praia remota ao norte de Jurien Bay, na parte ocidental da Austrália.

O objeto é um cilindro de metal enferrujado e coberto de crustáceos, com dois metros de comprimento.

A polícia local acionou as autoridades militares para ajudar na identificação.

O objeto pode ser uma peça de lixo espacial, devido ao grande número de lançamentos de foguetes semanais ao redor do mundo, segundo sugeriu o astrofísico Brad Tucker, da Australian National University, ao site australiano WAtoday.

A Agência Espacial Australiana está realizando investigações sobre o cilindro e está em contato com agências internacionais para obter mais informações. "Como a origem do objeto é desconhecida, a comunidade deve evitar manuseá-lo ou tentar movê-lo", informou a agência, em um post no Twitter.

O cilindro se assemelha a uma peça de um modelo de foguete indiano frequentemente usado para lançar satélites, segundo apurou o site India Today. Especula-se que o objeto possa ser proveniente do lançamento do Chandrayaan-3, da Índia. Ele chegou a ser visto nos céus da Austrália, pois sua trajetória incluiu o continente.

A área onde o objeto foi encontrado foi isolada inicialmente por questões de segurança, mas análises posteriores determinaram que não há risco para a comunidade.