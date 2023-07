SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A subsecretária de Assuntos Políticos dos EUA, Victoria Nuland, disse esperar que Lula (PT) ajude a "influenciar" a Venezuela a realizar uma eleição "livre e justa". A declaração foi feita em entrevista ao jornal O Globo.

Nuland disse contar com a "habilidade diplomática" do Brasil com o país vizinho. A subsecretária comentava a respeito da reunião entre Brasil, Venezuela, Colômbia, Argentina, França e um representante da União Europeia na cúpula da Bélgica, realizada na última semana.

"Acho que o importante é que os EUA e o Brasil estejam alinhados na pressão por uma eleição livre e justa. E é isso que queremos ver daqui para frente e que permitirá, esperamos, relações muito mais normais ", disse Victoria Nuland, subsecretaria de Assuntos Políticos dos EUA.

EUA normalizarem relações com a Venezuela "melhora a capacidade de todos trabalharem juntos no hemisfério", completou.

Brasil também pode ajudar com a Nicarágua, espera a subsecretária: "Foi uma iniciativa importante do presidente Lula tentar tirar os padres da cadeia, e muito cínico da parte de Ortega dizer sim e depois dizer não", declarou.

"Conversamos sobre a China, como sempre fazemos com o Brasil", afirmou Nuland ao ser questionada sobre sua reunião com Celso Amorim, assessor especial de Assuntos Internacionais.

ACORDO PARA ELEIÇÕES JUSTAS NA VENEZUELA

Após a reunião, os países soltaram uma declaração conjunta pedindo que:

O governo venezuelano e a plataforma unitária da oposição venezuelana retomem o diálogo e a negociação no âmbito do processo do México. O objetivo é chegar a um acordo, entre outros pontos da agenda, sobre as condições para as próximas eleições.

Ocorra uma negociação política que leve à organização de eleições justas para todos, transparentes e inclusivas, que permitam a participação de todos que desejem, de acordo com a lei e os tratados internacionais em vigor.

O processo eleitoral tenha um acompanhamento internacional.

O processo seja acompanhado de uma suspensão das sanções, de todos os tipos, com vistas à sua suspensão completa.