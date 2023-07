SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O McDonald's no Reino Unido criou uma unidade de investigações após funcionários atuais e antigos alegarem assédio sexual e bullying em algumas filiais.

Funcionários de restaurantes da rede de fast food McDonald's relataram mais de 100 casos de assédio sexual e bullying.

Alistair Macrow, CEO do McDonald's no Reino Unido e Irlanda, disse ter ficado chocado com as alegações e reconheceu falhas na empresa, informou o jornal britânico The Guardian.

Trabalhadores adolescentes teriam sido agredidos sexualmente ou maltratados em algumas filiais da rede, segundo apurou a BBC.

Além do assédio sexual, houve também alegações de racismo e homofobia.

Uma unidade de investigação foi criada para encaminhar casos graves a uma equipe legal externa especializada.

Especialistas externos serão nomeados para garantir processos de proteção consistentes e de alto nível na empresa, explicou Macrow.

Falhas foram apontadas na maneira como as reclamações dos funcionários foram tratadas por gerentes seniores.