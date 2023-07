BRASÍLIA, DF (UOL/FOLHAPRESS) - Um arquiteto suspeito de cometer uma série de assassinatos nos Estados Unidos foi preso na última quinta-feira (13). As autoridades ligaram o nome dele ao crime cometido há mais de uma década por meio de uma caixa de pizza descartada pelas ruas de Nova Iorque. As informações são do jornal The New York Times.

O QUE ACONTECEU?

Rex Heuermann, de 59 anos, é acusado pela morte de 11 pessoas: nove mulheres, um homem e um bebê.

Heuermann começou a ser investigado pela polícia norte-americana em março do ano passado. Em 26 de janeiro, ele descartou a caixa de pizza no lixo. Os investigadores recuperaram o objeto e enviaram a sobra da pizza a um laboratório forense.

Os resultados mostraram que o mesmo DNA que havia nas sobras de massa da pizza foi o encontrado no corpo de uma das vítimas. O caso dos assassinatos em série ficou conhecido como "Gilgo Four".

O caso começou em 2011, quando foram encontrados 11 corpos na vegetação ao redor da praia de Gilgo, região costeira dos EUA próxima de Nova York. Quatro mulheres que trabalhavam como garotas de programa foram amarradas com fita adesiva ou cintos.

Além dos restos da pizza, os investigadores também encontraram como evidência que liga o arquiteto ao caso as pesquisas feitas por ele na internet. Heuermann fez mais de 200 consultas nos últimos 16 anos sobre serial killers e a investigação do Caso Gilgo.

Após a prisão do arquiteto, o policial que acompanhou o caso afirmou que Rex Heuermann "é um demônio que anda entre nós. Um predador que arruinou famílias".