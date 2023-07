BRASÍLIA, DF (UOL/FOLHAPRESS) - Após fortes tempestades, a região de Milão ainda está sob alerta meteorológico para outras chuvas intensas. Um tornado passou pela cidade nos últimos dias. Autoridades trabalham para restaurar a eletricidade na região e dar assistência e segurança à população.

Foram registrados diversos pontos de alagamento e árvores caídas pelas ruas. Casas perderam os telhados e vários bairros ficaram sem energia elétrica devido ao mau tempo. Até o momento, nenhuma pessoa ficou ferida, de acordo com a imprensa local.

Durante o verão europeu, cidades do norte da Itália têm sofrido com tempestades fortes. Na manhã de sexta (21), um tornado atingiu a região da Lombardia e causou alagamento de gelo nas ruas de Seregno, no norte de Milão.

Foram registradas chuvas intensas, rajadas de vento e chuvas de granizo. Bombeiros e policiais trabalham para fazer com que os inúmeros telhados e edifícios afetados pelas rajadas de vento sejam protegidos.

A forte chuva de granizo com pedras de gelo do tamanho de bolas de tênis causou danos a casas, edifícios e plantões em Cremona, também na região, disseram autoridades. O rio Seveso, que atravessa as províncias de Como, Monza e Milão ao longo de 55 quilômetros, entrou em alerta para transbordamentos.

O mau tempo atingiu a cidade em um momento de forte presença de turistas, durante o verão europeu e na manhã de início da temporada de saldões nas lojas italianas, que movimentam especialmente o comércio de Milão, considerada capital mundial da moda.