SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um entusiasta de atividades ao ar livre de 71 anos morreu enquanto fazia uma trilha no Parque Nacional de Death Valley, nos EUA, considerado o local mais quente do mundo.

Steve Curry, 71 anos, morreu enquanto fazia uma trilha no Parque Nacional de Death Valley, na última terça-feira (18).

Ele foi encontrado caído no chão, do lado de fora de um banheiro público em Golden Canyon.

As autoridades que atenderam à ocorrência acreditam que ele tenha morrido por conta do calor.

Poucas horas antes de sua morte, Curry havia sido entrevistado por um repórter do Los Angeles Times sobre trilhas em condições extremas de calor, enquanto ele fazia uma pausa sob a sombra de uma placa de sinalização.

"Por que eu faço isso? Por que não faria?, respondeu quando perguntado por que ele caminhava em condições tão extremas.

"Ele se foi tendo realizado algo que queria fazer", afirmou a esposa de Curry, Rima Evans, à TV KTLA logo após a morte do marido. "Ele queria ir para o Vale da Morte. Ele queria fazer uma caminhada".

LUGAR MAIS QUENTE DO MUNDO

O Parque Nacional do Vale da Morte, que corre ao longo da fronteira central da Califórnia com Nevada, é conhecido como o lugar mais quente da Terra.

No domingo (16), as temperaturas atingiram 53°C em Furnace Creek, no Vale da Morte, segundo apurou a CBS News.

A temperatura mais quente já registrada na Terra foi de 57°C em julho de 1913, no mesmo local.

Curry era membro de um grupo de escaladas e trilhas e havia feito cursos de treinamento em áreas selvagens.

Ele costumava ir para áreas ao ar livre sempre que possível e adorava dormir sob as estrelas, segundo a esposa.