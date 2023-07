SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O principado de Mônaco, o pequeno país localizado na Riviera Francesa, é o endereço da "Sky Penthouse", considerada a cobertura mais cara do mundo, de acordo com informações divulgadas pela revista The Pinnacle List.

Situado na Tour Odeon Tower, o empreendimento foi lançado em 2015, com valor avaliado em US$ 387 milhões ou R$ 1,8 bilhão.

Entre vários atrativos, o espaço oferece um deck, pista de dança e um toboágua que desliza diretamente até uma piscina de borda infinita.

Cobertura está no segundo maior edifício da costa mediterrânea. Com uma área de 3.300 metros quadrados, o apartamento de cinco pisos está entre os andares 44 e 49 da Tour Odeon Tower.

Com vista em 360 graus, a "Sky Penthouse" proporciona um panorama privilegiado do Principado de Mônaco e pontos turísticos como as praias de Larvotto e Mar da Ligária.

O projeto tem assinatura do arquiteto italiano Alexandre Giraldi.