SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A China colocou uma parte do norte do país, incluindo a região da capital Pequim, em estado de alerta neste sábado (29) devido às chuvas previstas com a chegada do tufão Doksuri.

O risco na área que abrange a capital vai de médio a alto nos próximos três dias, e encontra neste sábado seu pico com a chance de rápidas inundações e de rios de pequeno e médio porte transbordarem.

Com o avanço da tempestade para o interior, cerca de 130 milhões de pessoas podem ser afetadas. Foram declarados alertas laranjas e vermelhas em diferentes áreas.

"A intensidade de Doksuri continua a enfraquecer, mas o impacto ainda não acabou", disse em comunicado a Administração Meteorológica da China, alertando o público a evitar áreas de alto risco na região de Pequim-Tianjin-Hebei, onde as chuvas localizadas podem chegar a 600 mm.

As autoridades de Pequim suspenderam eventos esportivos e fecharam atrações turísticas e parques. O departamento de controle de enchentes mobilizou mais de 200 mil trabalhadores de equipes de resgate, que evacuaram, até agora, 3.000 pessoas.

Doksuri, o tufão mais potente a atingir a China neste ano, forçou o fechamento de escolas e empresas e retirada de trabalhadores de plataformas de petróleo e gás no mar.

Desde que esses registros começaram em 1951, apenas uma dúzia de tufões chegou a Pequim --um deles, em 1956, foi o de maior impacto, com 249 mm (10 polegadas).

O Doksuri chegou ao continente nesta sexta (28), derrubando linhas de energia e arrancando árvores. Cerca de 880 mil pessoas na costa de Fujian foram afetadas e cerca de 354 mil tiveram de ser evacuadas, causando um prejuízo de US$ 67 milhões (R$ 316 milhões).

Na sequência da passagem do Doksuri, postagens nas redes sociais mostraram trabalhadores de emergência limpando árvores caídas e deslizamentos de terra, e pessoas caminhando em áreas inundadas com água até a altura das coxas.

Antes de atingir a China, Doksuri passou por Taiwan e pelas Filipinas, onde a chuva e os ventos fortes levaram ao naufrágio de uma balsa, resultando em pelo menos 25 mortes.