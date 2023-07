MADRI, ESPANHA (FOLHAPRESS) - Carne de rena e banho gelado toda manhã. Ninguém disse que ser feliz é fácil, mas, de acordo com os finlandeses, encarar essas duas tarefas já é meio caminho andado.

Quem testou a receita foi a brasileira Laura Petrolino, uma das 14 pessoas de todo o mundo a participar do "Masterclass of Happiness" (aulas de felicidade), que a Finlândia promoveu em junho.

Os finlandeses sabem do que estão falando: em março, o país foi eleito, pela sexta vez consecutiva, o mais feliz do mundo, segundo o World Happiness Report (relatório mundial da felicidade), da ONU.

De olho em dividir tanta alegria, e, claro, promover o turismo no país, a agência estatal Business Finland promoveu o curso do qual Laura participou. Além das aulas, toda a viagem foi paga pelo governo.

"Realmente aprendi formas de ser mais feliz no dia a dia", diz Laura. "Mas há muitos aspectos da felicidade finlandesa que não temos como replicar. O fato de não haver corrupção é um deles."

De fato, a "percepção de corrupção" é um dos sete indicadores usados pela ONU para listar os países no relatório. Os outros são PIB per capita, expectativa de vida saudável, liberdade, generosidade, apoio social e um questionário em que o instituto Gallup pergunta que nota, de 0 a 10, as pessoas dariam à sua vida.

O curso aconteceu no Kuru Resort, próximo à cidade de Rantasalmi, na região conhecida por seus 4.000 lagos. E a primeira tarefa do primeiro dia foi justamente o banho gelado. "Toda manhã, íamos pelo píer de madeira e pulávamos no lago. Na hora, é horrível. Mas após uns 40 segundos seu corpo fica anestesiado. O mergulho dura cinco minutos. Quando a gente saía, a toalha queimava no corpo", conta a paulista, que emigrou há dois anos e meio para a Holanda para trabalhar como gerente de projetos de marketing.

"Sentia o corpo funcionando. O banho te deixa mais acordado, mais ativo e faz o sangue circular mais."

Na aula "Natureza e Modo de Vida", Laura fez trilhas pela floresta ao redor, coletando frutas e temperos, o que é permitido para a população em toda a Finlândia. Depois, conheceu um ermitão que vive a quilômetros da civilização, sem eletricidade ou gás, e que caça, pesca e colhe tudo o que come.

A segunda aula foi batizada de "Design e Cotidiano". "Os finlandeses têm um design prático e funcional, com coisas pensadas para durar a vida inteira. Tudo é local. Fizemos um tapete de lã numa fazenda de ovelhas e aprendemos que os móveis são feitos apenas com madeira da região", afirma Laura.

"Saúde e Equilíbrio" foi o tema seguinte, no qual os finlandeses defenderam "confiança" como palavra-chave para encarar a felicidade. Em relação a si mesmos, eles usam "sisu" (autoconfiança e força interior), termo que também abarca, por exemplo, os vizinhos, as instituições e sua menor desigualdade social.

"A Finlândia não é um país consumista. Várias marcas de fast food e de roupas de grife não deram certo lá e fecharam suas lojas. Eles se vestem de forma básica: branco, preto, cinza e bege em todas as estações."

"Alimentação e Bem-Estar" foi a última aula, na qual o chef Remi Trémouille apresentou a tal carne de rena. Nos seis dias em que a paulista passou lá, serviram rena ao menos quatro vezes para o grupo, grelhada ou no ravioli. Laura, vegetariana, não experimentou, o que segundo a receita finlandesa a deixou menos feliz.

"O chef nos ensinou a fazer canapés com rena fina e grelhada, além de uma pasta de ervilhas frescas, tudo com itens locais e temperos colhidos na floresta." O restaurante do resort, o Solitary, aliás, só trabalha com ingredientes produzidos, pescados, caçados ou colhidos na área de 30 km ao redor.

De volta à Holanda, Laura diz que tem aproveitado as dicas no dia a dia. "Passei a ser menos materialista, compro menos por impulso, pedalo, vou ao parque por dez minutos após um dia estressante, compro alimentos da estação e medito lembrando dos sentimentos que tinha naquele lago finlandês."

Ela planeja voltar à Finlândia nas férias do ano que vem, desta vez com o namorado. E, claro, também incorporou a ducha gelada à sua rotina, todas as manhãs, por cinco minutos. "É até um pouco frustrante que o segredo da felicidade seja tão simples, né? Mas ela está aí, à disposição de todos."

