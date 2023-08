SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Venezuela enviou uma proposta oficial para entrar no grupo dos Brics, afirmou o presidente Nicolás Maduro.

Maduro diz esperar uma resposta positiva e se referiu ao Brics como "o motor da emergência do mundo multipolar". A declaração foi dada no programa Con Maduro+, transmitido pela TV estatal e compartilhado nas redes sociais.

Ele acrescentou que o Brics tem um papel muito importante "na construção de um novo mundo".

O Brics é um bloco que cooperação entre Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul e possui um banco, hoje liderado pela ex-presidente Dilma Rousseff. O Brics foi criado em 2001 e reuniu países emergentes que poderiam se tornar um novo eixo de governança econômica no mundo.

O Brics discute a expansão do grupo a partir da adesão de novos países. Em julho, a África do Sul afirmou que 22 países demonstraram interesse em ingressar no bloco.

Em maio, ao lado de Maduro, o presidente Lula (PT) disse ser favorável à participação da Venezuela no grupo dos Brics, mas ressaltou que a decisão precisa ser tomada por todos os países.

A próxima cúpula do Brics está marcada para acontecer entre 22 e 24 de agosto, na África do Sul.

"Esperamos que seja valorizado positivamente por China, Brasil, Índia, África do Sul e Rússia. Esperamos uma resposta positiva para que a Venezuela entre, mais cedo ou mais tarde, na dinâmica dos Brics para aprender, apoiar e ajudar", disse Nicolás Maduro