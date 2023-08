SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um ataque na Coreia do Sul deixou 12 pessoas feridas e uma morta nesta quinta-feira (3). De acordo com a polícia, quatro foram atingidos por um carro dirigido pelo agressor em uma passarela de pedestres em Seongnam antes do ataque a faca do motorista em uma loja de departamentos ferir outros nove.

Os policiais receberam relatos do local, a 20 km da capital, Seul, às 17h55 (5h55 no Brasil) e prenderam o suspeito de cerca de 20 anos após 10 minutos, segundo a agência de notícias sul-coreana Yonhap News. O suspeito, que trabalharia no setor de entregas, permanece em silêncio, segundo a polícia, portanto ainda não estão claras as motivações do ataque.

Ainda segundo a Yonhap News, há relatos de que o agressor usava roupa preta e óculos escuros e empunhava uma faca de 50 a 60 centímetros de comprimento. Do total de 13 vítimas, 12 foram hospitalizadas.

O episódio ocorre poucos dias depois de outro raro ataque a faca em Seul, no qual uma pessoa foi morta e outras três ficaram feridas. No dia 21 de julho, Cho Seon, 33, matou um homem de 20 anos e feriu outras três pessoas em uma estação de metrô em Seul, segundo a agência de notícias Yonhap.

O agressor foi preso no local, segundo o boletim de ocorrência, e acusado de homicídio e tentativa de homicídio dois dias depois.