SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O governo brasileiro chegou a um acordo com o Japão para isentar a exigência de vistos para viajantes entre os países.

A isenção tem validade inicial de três anos e valerá a partir de 30 de setembro deste ano. A decisão é válida para quem tem passaporte comum e que viaje por período de até 90 dias de um dos países para o outro.

O governo destaca que a medida facilitará as viagens de turistas brasileiros e japoneses, já que não haverá mais a necessidade de obtenção de vistos. A medida havia sido prometida pelo primeiro-ministro japonês Fumio Kishida durante um encontro com Lula em maio, no Japão.

Desde maio, o Brasil havia retomado a exigência de visto para visitantes dos EUA, Austrália, Canadá e Japão, por entender que não havia reciprocidade na isenção. Com o anúncio de hoje, o Japão passa a ser o primeiro desta lista a chegar em um acordo com o governo brasileiro em prol da isenção mútua.

O Itamaraty disse em nota que a decisão do Japão "permitiu ao governo brasileiro adotar a mesma medida para cidadãos japoneses, em consonância com o padrão da política migratória brasileira, alicerçada nos princípios da reciprocidade e da igualdade de tratamento entre os Estados".

Por fim, o Ministério de Relações Exteriores destaca que a "isenção contribuirá para o aprofundamento do intercâmbio humano e das relações entre os dois países no ano em que se comemoram os 115 anos da imigração japonesa no Brasil".