BOA VISTA, RR (FOLHAPRESS) - O candidato à presidência do Equador Fernando Villavicencio foi assassinado com três tiros na cabeça após evento de campanha na cidade de Quito, segundo veículos de imprensa locais. A morte foi confirmada pelo ministro do Interior do país, Juan Zapata.

O ataque aconteceu na tarde desta quarta-feira (noite no Brasil).

Villavicencio era ex-congressista e era candidato pelo Movimento Construye.