SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um voo da companhia easyJet, que seguia da ilha espanhola de Maiorca para Edimburgo, na Escócia, teve que fazer um pouso de emergência na manhã desta quinta-feira (10), após emitir um alerta por perda de pressão na cabine do avião.

O piloto do avião de passageiros solicitou que uma pista de pouso fosse disponibilizada o mais rápido possível após ele sair de Maiorca, em La Palma.

Um passageiro postou nas redes que máscaras de oxigênio caíram do teto enquanto a tripulação se preparava para pousar.

"Piloto muito preocupado e deixou cair as máscaras devido à suspeita de perda de pressão na cabine. Desceu como um meteoro. O piloto não estava totalmente certo do problema, mesmo quando aterrissamos", escreveu.

De acordo com o Aviation Source News, o voo partiu pontualmente de Palma De Mallorca hoje, às 7h35, hora local, e já estava sobre o espaço aéreo escocês, se aproximando do aeroporto, quando declarou a emergência geral com o código 7700.

"A EasyJet pode confirmar que o voo EJU7259 de Palma para Edimburgo esta manhã foi atendido pelos serviços de emergência na chegada a Edimburgo apenas como precaução devido a um problema técnico", disse a companhia ao jornal britânico Daily Mirror.

Ninguém ficou ferido e a aeronave Airbus A320-200 pousou com segurança em Edimburgo às 9h32 de hoje.

Na terça-feira, o voo EZY14EY da easyJet, um Airbus A319 operando um voo regular de Palma De Mallorca para Liverpool declarou emergência ao fazer sua aproximação no Aeroporto John Lennon.

A causa do incidente foi um choque de pássaros, que ocorreu quando a aeronave estava em descida, aproximando-se da cidade.

A EasyJet opera do Aeroporto de Palma de Maiorca para vários destinos no Reino Unido, incluindo Bristol, Liverpool, Londres Gatwick, Londres Luton, Londres Stansted, Manchester e Edimburgo.