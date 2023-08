SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um instrutor de direção perdeu o controle de seu veículo e invadiu a autoescola em que trabalhava na cidade de Lakewood, nos Estados Unidos.

O homem, que não teve o nome identificado, dirigia o próprio carro na manhã da última terça-feira (8) quando bateu contra a fachada da empresa. Ele havia sido contratado há dois dias

Foto divulgada pelo Departamento de Polícia de Lakewood mostra a fachada destruída pelo veículo após a colisão. No telhado do prédio comercial, uma placa de publicidade faz um convite: "Learn to Drive" (aprenda a dirigir, em português).

Em nota, as autoridades locais informaram que "felizmente, houve apenas ferimento" e lembrou que "várias pessoas foram capazes de escapar do caminho do perigo", ao informar que havia pessoas dentro do estabelecimento no momento do acidente.

Já o proprietário da autoescola, Steve Rohman, garantiu que a segurança dos alunos e de seus instrutores é uma questão "primordial" para a empresa, em entrevista ao canal Denver 7. Não por acaso, o instrutor não integra mais o quadro de funcionários da autoescola.