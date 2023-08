SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um dos mais famosos pontos turísticos do mundo, a torre Eiffel foi esvaziada no início da tarde deste sábado (12) por causa de um alerta de bomba. Os três andares e o pátio do monumento de Paris, na França, foram isolados, de acordo com a mídia local.

"É um procedimento padrão neste tipo de situação, mas raro", afirmou o porta-voz da empresa pública que faz a gestão da torre, segundo o jornal Le Figaro. A retirada dos visitantes começou às 12h e foi finalizada pouco depois das 13h30, de acordo com a imprensa. Por volta das 15h30, o monumento foi reaberto ao público.

Em um vídeo que circula nas redes sociais, um homem mostra o momento em que funcionários instruem os turistas a sair da torre, enquanto uma voz em um alto-falante pede que as pessoas deixem a área. A postagem não pôde ter sua autenticidade verificada de forma independente.

Símbolo mais emblemático da França, a torre foi construída em 1889, no centenário da Revolução Francesa, e é um dos monumentos de acesso pago mais visitados no mundo. No ano passado, 6,2 milhões de turistas estiveram no local.

A última vez que um episódio parecido aconteceu foi em setembro de 2020, quando um homem disse que iria explodir a torre por meio de uma ligação anônima para a polícia. Na ocasião, o local foi reaberto duas horas depois após os agentes não acharem nada suspeito em uma inspeção.