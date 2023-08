SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Quando crianças, seus papéis eram invertidos. Karina é a caçula da família e recebia a proteção do irmão mais velho, Javier Milei. Agora, ela é a arquiteta da campanha do candidato que venceu as primárias na Argentina, sendo responsável por cada movimento do político já considerado um fenômeno no país.

Karina Milei, 50, é centralizadora a ponto de ser chamada de "o chefe" pelo irmão. Não à toa, ela também é apontada como peça-chave para o êxito do político no último domingo (13), quando o autotintitulado "anarcocapitalista" recebeu 30% dos votos e ficou à frente dos representantes de partidos tradicionais.

Javier e Karina sempre foram próximos, e o político faz questão de destacar a importância da irmã. "Se eu fosse presidente, acho que ela faria o papel de primeira-dama", disse ele ao jornal argentino La Nación --ao mesmo veículo, Milei já se declarou inclinado a relações abertas e contrário ao casamento.

Segundo o jornal Clarín, também argentino, Karina é o braço direito na campanha e o "cérebro por trás do personagem" de Milei. Ela organiza a agenda do candidato, decide as estratégias dos discursos e até coordena os efeitos de luz e de som quando o político sobe aos palanques.

A "irmã mais famosa do momento", como vem sendo descrita pela imprensa local, idealizou a "estética roqueira" de Milei, algo que remete à adolescência, quando ele teve uma banda de rock que tocava Rolling Stones. Já nos últimos meses, o político de cabelo desgrenhado adotou como tema uma música do grupo argentino de hard rock La Renga, parafraseando-a com rimas críticas à "casta política".

Karina esteve à frente inclusive de estratégias controversas. Foi dela a ideia de sortear o salário de deputado de Milei pela internet. A ação foi criticada tanto por parlamentares governistas quanto pelos da oposição, mas deu projeção ao político até então pouco conhecido em âmbito nacional.

Se é inegável que o irmão tem presença de palco, nesse aspecto Karina se coloca com discrição. Ela prefere ficar longe das câmeras e não tem perfis públicos nas redes sociais. Segundo o irmão, nem sempre foi assim. Na infância, disse Milei, ele era o reservado, em contraste com a irmã extrovertida.

Karina estudou relações públicas, com especialização em eventos. Seus hobbies incluem cozinhar e se arriscar no mundo das artes --ela fez cursos de desenho e pintura. Antes, esteve envolvida nos negócios da família, mas hoje foca a carreira política de Milei. Os irmãos trabalham juntos há uma década.

De família de classe média, os irmãos Milei cresceram em Villa Devoto, bairro de Buenos Aires. A mãe deles, Alicia, foi dona de casa e o pai, Norberto, motorista de ônibus e depois pequeno empresário do setor de transportes. A infância foi conturbada, e o hoje candidato diz que sofria agressões com frequência.

Uma delas ilustra bem seu relacionamento com a irmã. Ele diz ter levado uma surra ao discordar do pai sobre a Guerra das Malvinas em 1982, quando tinha 11 anos. Karina ficou em estado de choque e precisou ser hospitalizada. Depois, a mãe disse a Milei que a menina "quase havia morrido" e que a culpa era dele.

Ao longo da carreira, ele nunca escondeu a relação conturbada com os pais e chegou a afirmar que eles estavam mortos para ele. A reconciliação aconteceu após esforços de Karina, e o político cuidou do pai durante a pandemia. Assim como a irmã, o líder da coalizão A Liberdade Avança não tem filhos.

"Você sempre tem que ter alguém a quem se reportar. No meu caso, reporto à minha irmã", disse Milei ao La Nación, reiterando a confiança em Karina. Ela, por sua vez, sabe que o conhece melhor que ninguém.

"Meu irmão se sente confortável interpretando um rockstar e vai ser presidente", disse Karina ao Clarín, numa rara entrevista. Ela não faz parte de nenhum partido político e diz que não pretende se candidatar.

As eleições gerais na Argentina estão marcadas para 22 de outubro. Além de Milei, que obteve 30% dos votos, a coalizão de oposição Juntos por el Cambio foi escolhida por 28,3%, com vantagem para a candidata mais linha-dura, Patricia Bullrich, ex-ministra da segurança do governo de Mauricio Macri. O peronismo teve o pior desempenho desde que as primárias foram implementadas, há 12 anos, e o atual ministro da Economia, Sergio Massa, registrou 27,3% dos votos.

Javier Milei se apresenta como um candidato da terceira via, "diferente de tudo o que está aí". Suas principais bandeiras são a oposição à política tradicional, além de um neoliberalismo radical, incluindo a dolarização da economia e a eliminação do Banco Central. As propostas para a área econômica colaboraram para alavancar sua candidatura, já que ele foi um dos poucos presidenciáveis a abordar diretamente na campanha a inflação anual de 116% e o índice de pobreza próximo aos 40%.