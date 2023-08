SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um avião de pequeno porte com dez pessoas caiu próximo ao município de Elmina, na Malásia, após deixar a ilha turística de Langkawi, segundo informações da autoridade de aviação civil do país.

A aeronave modelo Beechcraft Premier 1 partiu da ilha turística Langkawi na manhã desta quinta-feira (17) com destino ao aeroporto de Sultan Abdul Aziz Shah de Selangor,

Oito passageiros e dois tripulantes estavam a bordo da aeronave no momento do acidente e todos morreram, de acordo com pronunciamento do presidente-executivo do Norazman Mahmud;

Uma equipe de busca e salvamento atuou na região em busca de pertences dos passageiros e tripulantes.