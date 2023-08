SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Tiros interromperam uma caminhada do candidato à Presidência do Equador Daniel Noboa na tarde desta quinta-feira (17), segundo a imprensa local. O político e empresário encerrava a sua campanha em Durán, cidade perto de Guayaquil.

Membros da equipe de imprensa do candidato disseram que Noboa circulava pelo centro da cidade quando tiros foram disparados. Todos se agacharam e, em seguida, retiraram o político do local. Noboa e outros que o acompanhavam saíram ilesos do incidente e, segundo a polícia, um possível ataque já foi descartado.

O episódio acontece mais de uma semana depois que outro aspirante à Presidência no país, Fernando Villavicencio, foi assassinado em um evento de campanha. Há dias Noboa usa um colete a prova de balas para atividades políticas.