BOA VISTA, RR (FOHLAPRESS) - O ex-presidente americano Donald Trump confirmou, neste domingo (20), que não participará do primeiro debate presidencial do Partido Republicano, marcado para a próxima quarta-feira (23) em Milwaukee, no Wisconsin. Trump escreveu em sua rede social, a Truth Social, que os eleitores já "o conhecem bem".

O confronto com adversários é um dos motivos para que o ex-presidente rejeite a ida a debates. Muito à frente nas pesquisas, posicionado para levar a indicação do partido, assessores não querem que outros candidatos possam crescer nas intenções de voto às custas de ataques a Trump.

O ex-presidente também se preocupa com o amontoado de processos de que é réu --são quatro até o momento. Nos dois últimos de que é alvo, ele é acusado de, entre outros crimes, conspirar para defraudar os Estados Unidos, obstrução de procedimento oficial e violar uma legislação estadual contra o crime organizado, conhecida como Rico, ao tentar interferir no resultado eleitoral da Geórgia, em 2020.

A Fox News, rede de televisão que vai transmitir e moderar o primeiro debate das primárias republicanas, ainda trabalhava com dois planos para o evento: um com o ex-presidente, outro sem, caso resolvesse não não aparecer de última hora. Por meses, Trump tratou a questão de forma ambígua pública e reservadamente, ora rejeitando, ora sugerindo que poderia comparecer, segundo reportagem do jornal The New York Times.

Ele não assinou, por exemplo, um compromisso exigido pelo Comitê Nacional do Partido Republicano para garantir, entre outras coisas, que os candidatos apoiariam o nome escolhido nas primárias da legenda, qualquer que seja ele, e que não participariam de debates futuros não aprovados pelo comitê. Autoridades do órgão afirmam que nenhum dos postulantes, incluindo Trump, seriam autorizados a participar de debates sem assinar o documento.

Trump já havia indicado que não participaria do primeiro dos eventos republicanos e preparou uma entrevista com o apresentador Tucker Carlson para publicar em plataformas digitais durante o programa.

Carlson era o apresentador de maior sucesso da rede televisiva em horário nobre, até se ver envolvido em processo milionário por difamação em alegações falsas de fraude eleitoral --ele deixou a Fox News, com quem está em guerra e que ainda paga seu contrato, em abril deste ano.

Em sua mensagem na rede social, Trump inclui os resultados de uma pesquisa publicada neste domingo feita pela rede CBS que o coloca muito à frente dos outros candidatos republicanos.

A pesquisa indica que 62% dos entrevistados votariam nele, mesmo que ele tenha sido indiciado criminalmente quatro vezes este ano, inclusive no caso em que o julga por tentar subverter a democracia americana após a invasão do Capitólio, em janeiro de 2021.

O adversário mais próximo de Trump na pesquisa da CBS é o governador da Flórida, Ron DeSantis, com 16% das intenções de voto. O restante dos candidatos está com percentuais de um único dígito.