JOANESBURGO, ÁFRICA DO SUL (FOLHAPRESS) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta quinta-feira (24) que a expansão do Brics não teve motivações ideológicas, e que o critério de seleção dos países recém-admitidos ?Argentina, Etiópia, Arábia Saudita, Emirados, Egito e Irã? foi sua importância geopolítica.

O petista deu a declaração ao responder a uma pergunta sobre o ingresso da Argentina, país às portas de um processo eleitoral em que a administração que pleiteou a entrada no Brics está sob séria ameaça de sair do poder. As principais forças da oposição argentina são contra a adesão.

"A responsabilidade que nós tomamos hoje ?é isso que dá seriedade à escolha da Argentina? é que a gente não está colocando a questão ideológica dentro do Brics. Estamos colocando a importância geopolítica de cada estado. E você sabe que a Argentina é muito importante na relação com o Brasil e com o Mercosul", declarou.

Tags:

Geopolítica | Lula