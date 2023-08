SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, violou o código de conduta do Parlamento britânico ao declarar incorretamente a participação financeira de sua mulher, Akshata Murty, em uma plataforma para contratação de babás que se beneficiaria de uma política promovida pelo governo.

A conclusão é de um órgão de fiscalização segundo o qual a omissão foi fruto de "confusão". "Tendo considerado as informações de que disponho, decidi que a violação do código parece ter sido inadvertida", disse Daniel Greenberg, comissário responsável pelo código de conduta da Câmara dos Comuns, nesta quarta-feira (23). "Confirmo que o assunto está encerrado."

As investigações começaram em abril, quando o premiê deixou de declarar a participação financeira de sua esposa na empresa Koru Kids quando era interrogado por deputados. A imprensa mostrou a ligação entre Murty e a companhia, que faz uma intermediação entre pais e babás e era listada em um programa piloto de incentivos do governo anunciado em março.

Durante a sessão, a deputada trabalhista Catherine McKinnell questionou Sunak sobre eventuais conflitos de interesses, já que ela via incentivos para os profissionais se inscreverem em agências privadas em detrimento de outros mecanismos.

"Se você se inscrever como indivíduo, como as pessoas fizeram por anos, ganhará um bônus de £ 600 do governo. Mas se você se inscrever em uma agência de cuidados infantis privada, das quais existem seis no país [...], você conseguirá um bônus dobrado, de £ 1.200", argumentou a política na ocasião. O premiê falou que não havia conflito e que suas declarações já estavam públicas.

A participação de sua esposa na Koru Kids constava em um lista privada que é revisada por funcionários públicos, mas não em uma declaração pública mais abrangente ?após a manifestação de Greenberg, porém, uma nota foi incluída no segundo documento para mencionar esse investimento de Murty.

Ao publicar as conclusões da sua investigação, Greenberg disse que Sunak deveria ter declarado a participação de sua esposa quando foi questionado na sessão, mas acrescentou que o líder britânico confundiu as regras de declaração de interesses dos dois documentos.

O comissário tem o poder de encaminhar aqueles que violam as regras de conduta para um comitê que poderia suspendê-los ou expulsá-los do parlamento, mas decidiu concluir o inquérito por meio de um procedimento de retificação.

Esse mecanismo pode aconselhar o legislador, exigir desculpas ou corrigir seu registro dos interesses financeiros. Numa carta a Greenberg, Sunak pediu desculpas, afirmou que não participou das reuniões que decidiram as empresas que participariam do projeto e argumentou que a participação de sua esposa na plataforma correspondia a cerca de 1% do valor total da empresa.

"Estou satisfeito que esse assunto seja concluído por meio de retificação", acrescentou o premiê, que não enfrentará novas investigações sobre o assunto.