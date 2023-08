SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um ataque a tiros em uma loja de Jacksonville, Flórida (EUA), deixou quatro mortos neste sábado (26). De acordo com as autoridades locais, um homem branco acertou três pessoas negras e o caso é tratado como crime com motivação racial.

Em entrevista coletiva, a polícia de Jacksonville disse que o atirador, morto logo após acertar dois homens e uma mulher, queria matar negros e estava armado com um fuzil e uma pistola.

O caso aconteceu em uma unidade da Dollar General, loja de variedades nos Estados Unidos.

O atirador ainda não foi identificado e a polícia disse acreditar que ele tenha agido sozinho.

