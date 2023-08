SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um turista brasileiro identificado como Antonio Álvez, 43, foi internado em estado grave após cair de uma altura de cerca de cinco metros, do terraço da vinícola Catena Zapata, em Mendoza, na Argentina.

Antonio Álvez foi diagnosticado com traumatismo cranioencefálico, com formação de coágulo e fratura de costelas. Ele está internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital Central, em Mendoza. As informações são do jornal La Nacion.

O estado de saúde do brasileiro é considerado "delicado", de acordo com boletim médico do hospital.

No momento do acidente, o brasileiro participava de uma degustação de vinhos. Segundo testemunhas relataram à polícia, o homem atingiu o chão com violência e imediatamente ficou inconsciente.

A polícia da Argentina ainda não determinou as causas do acidente e investiga o caso.

O UOL tentou localizar os familiares de Antonio Álvez, mas não conseguiu. O espaço segue aberto para manifestação.

A vinícola Catena Zapata é um dos pontos turísticos prediletos pelos turistas com alto poder aquisitivo que visitam e Argentina e são apreciadores de vinho.