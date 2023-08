SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um grupo de caçadores capturou no Mississipi, nos Estados Unidos, um jacaré "gigante", com 4,2 metros de comprimento e 360 quilos.

O animal foi retirado do rio Yazoo, no sábado (26). Imagens do animal foram publicadas no Facebook pelo Departamento de Vida Selvagem, Pesca e Parques do Mississipi.

Segundo a postagem, os caçadores quebraram o recorde estadual anterior de "maior jacaré já capturado", que era de 4 metros e 347 quilos.

A barriga do animal possuía uma circunferência de 1,67 metro. A cauda, em sua parte mais grossa, chegava a 1,18 metro.

Segundo o Departamento de Vida Selvagem, Pesca e Parques, o jacaré era macho e foi capturado na Zona de Caça de Jacarés do Centro-Oeste.

O Mississipi fica localizado em uma área pantanosa infestada por jacarés e as leis estaduais permitem a caça em horários específicos, para controlar o número de animais da espécie no estado, especialmente perto de áreas residenciais.

CAPTURA DO JACARÉ DUROU SETE HORAS

Os caçadores foram identificados como Tanner White, Don Woods, Will Thomas e Joey Clark. Woods descreveu a luta de sete horas para capturar o animal como "mentalmente exaustiva".

"Nós o fisgamos oito ou nove vezes e ele continuava se debatendo", disse ele ao Clarion Ledger. "Ele submergia e depois saltava para fora da água. Ele ficava embaixo dos troncos. Ele sabia o que estava fazendo. O mais louco é que ele ficou no mesmo lugar", comentou caçador.

O grupo conseguiu colocar o jacaré em seu barco, por volta das 3h30 de sábado.

Sabíamos que tínhamos um jacaré gigante. Ficamos surpresos com a largura de suas costas e o tamanho de sua cabeça. Foi surreal, para falar a verdade

Don Woods, caçador, em entrevista ao Clarion Ledger