SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Câmeras de segurança registraram o momento no qual um elevador com três ocupantes sofre uma queda brusca na China.

O veículo descia com moradores de um edifício residencial em Changsha, na província de Hunan, quando parou de funcionar no quarto andar e começou a balançar.

Nas imagens, é possível ver que os moradores tentam apertar outros botões do elevador pouco antes do aparelho despencar até o térreo.

"Tudo estava girando. Fomos jogados no ar antes de cair no chão", disse um passageiro do elevador, identificado como "Li", ao jornal local Newsflare.

Equipes de resgate foram acionadas para abrir o elevador e resgatar os passageiros presos. Todos foram levados para o hospital.

Enquanto Li teve apenas hematomas nas pernas, outro passageiro sofreu fraturas em duas vértebras e precisou ser internado.

O estado de saúde do terceiro passageiro não foi divulgado, mas ele sobreviveu.

A empresa responsável pela manutenção do elevador, Otis Elevator Company, afirmou que vai arcar com as contas médicas das vítimas e que avalia as causas do acidente.