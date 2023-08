SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Seis pessoas ficaram feridas, entre elas quatro crianças, após um tiroteio na zona sul de Peoria, em Illinois (EUA), na noite desta terça-feira (30). As vítimas foram hospitalizadas e duas delas estão em estado crítico

Segundo o Departamento de Polícia de Peoria, os policiais foram chamados ao local por volta das 21h e confirmaram quase 30 tiros disparados na avenida W. Marquette, em Peoria.

A polícia informou que cinco pessoas foram baleadas e uma delas sofreu laceração. As vítimas foram transportadas para um hospital local.

Dois dos feridos, um homem e uma criança, estão em estado crítico, segundo a polícia.

As outras vítimas -um homem e outras três crianças, todas do sexo masculino- não correm risco de morte. Nenhuma outra informação sobre as vítimas foi fornecida até o momento.

O tiroteio acontece durante um período de muita tensão, após outras quatro ocorrências do tipo terem sido registradas em apenas quatro dias, deixando duas pessoas mortas, informou a ABC News. Um jovem de 17 anos foi detido, suspeito de ter cometido um dos assassinatos.

A investigação sobre o tiroteio ocorrido nesta terça está em andamento.