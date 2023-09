TAIPÉ, TAIWAN (FOLHAPRESS) - O tufão Haikui chegou a Taiwan às 15h40 deste domingo (4h40 em Brasília) com chuvas e ventos fortes e queda de energia no Sudeste, região de baixa população. É o primeiro a alcançar a ilha desde agosto de 2019.

Até as 20h, a capital, Taipé, que fica no Norte, assim como as principais indústrias, apresentou apenas alguns momentos de chuva fraca. O principal incidente, em Hualien, no Leste, foi a queda de uma árvore sobre um carro, deixando um casal com ferimentos leves, segundo a agência estatal CNA.

No sábado, a presidente Tsai Ing-wen havia publicado em mídia social um apelo para "todos ficarem em alerta, se prepararem". Cerca de 300 voos foram cancelados, inclusive para a China continental.

O tufão deve chegar à região Oeste nesta madrugada, após atravessar as montanhas no centro da ilha, já mais fraco e sem expectativa de maior risco para a região de produção agrícola. Em seguida, atravessa o estreito e alcança a China.