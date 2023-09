SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - As fortes chuvas provocadas pela tempestade DANA em Madrid, na Espanha, surpreenderam passageiros do metrô na noite deste domingo (3), quando cachoeiras se formaram sobre os vagões, invadindo as composições.

Vídeos mostram o momento em que alguns passageiros observam o volume de água tentando invadir o vagão onde estavam.

A água começou a entrar no vagão por volta das 12h30, na linha 5 do metrô, na altura da estação Marqués de Vadillo, segundo contou a mulher que postou um dos vídeos, identificada apenas como Lorena, à ABC Espanha.

"Começou a cair água pelas janelas do metrô. No início era pouco, mas depois começou a cair do teto e pelas portas e o chão começou a inundar", disse Lorena, passageira que gravou imagens da inundação.

A cena, porém, não surpreendeu os viajantes que ficaram presos em um túnel devido ao acúmulo de água. Aliás, não é a primeira vez que os frequentadores desta linha, que liga a Alameda de Osuna à Casa de Campo, sofrem uma inundação como esta em suas viagens.

"Todos estavam calmos. É uma parada que tende a alagar com bastante facilidade, não é a primeira vez que isso acontece comigo", afirmou Lorena, que mesmo assim confessa que o que vivenciou na madrugada de hoje foi "a mais forte" de todas as experiências.