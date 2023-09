SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma turista de 24 anos morreu após ter as pernas arrancadas pela hélice de um barco enquanto desfrutava de um mergulho no mar com sua família, em Haynes Cay, na ilha colombiana de San Andrés, no Caribe.

Yuranis Vanegas Peña estava se divertindo na água na sexta-feira (8) quando foi atropelada por uma lancha de passeio. A hélice arrancou as pernas da vítima, segundo apurou a revista colombiana Semana.

A vítima foi levada a um hospital próximo para tratamento de emergência, mas chegou sem sinais vitais após perder muito sangue.

"O piloto da lancha, que parou para ajudar no local, prestou os primeiros socorros e levou a vítima ao hospital, onde infelizmente faleceu. Ele também se entregou voluntariamente ao Ministério Público para ajudar na investigação em curso", disse Carlos Solano, porta-voz da polícia colombiana.

Após a morte de Yuranis, autoridades colombianas disseram que planejam disponibilizar a área apenas para nadadores nos próximos meses.

Um incidente semelhante ocorreu em 20 de agosto no país, nas Ilhas Rosário, quando um turista costarriquenho foi atingido pela hélice de um barco enquanto nadava no mar. O homem de 21 anos permanece na UTI após sofrer lesões graves nas nádegas e na coxa esquerda.