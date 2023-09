NOVA YORK, EUA (FOLHAPRESS) - Após o rumoroso desencontro entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e seu homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, às margens da cúpula do G7 em Hiroshima em maio passado, a Assembleia-Geral da ONU que ocorre nesta semana em Nova York abriu mais uma janela de oportunidade para uma bilateral.

O governo brasileiro afirma que há um pedido formal de encontro entre os presidentes, duas das figuras mais aguardadas nesta edição do encontro de líderes das Nações Unidas, e que ofereceu duas opções de data, mas que ainda não há confirmação oficial de Kiev.

A equipe de política externa do governo diz que há mais de 50 pedidos de encontros bilaterais com outros presidentes e primeiros-ministros e de participação em eventos para Lula às margens da ONU.

Na ocasião da cúpula do G7, na qual tanto Lula quanto Zelenski foram como convidados, havia ampla expectativa de um encontro, a despeito de declarações do petista criticadas por ucranianos por supostamente diminuir a parcela de culpa de Moscou na Guerra da Ucrânia.

Quando o encontro não ocorreu, o governo brasileiro afirmou que Zelenski "simplesmente não apareceu" e que três horários haviam sido sugeridos. Fontes do Planalto tentaram, porém, minimizar a importância de Lula não ter se reunido com Zelenski à época.

O ucraniano, na ocasião, teve conversas com o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi --outro líder de um país do Sul Global que, como o Brasil, vem tentando manter neutralidade na guerra.

Depois, em uma entrevista em Kiev à Folha e a outros veículos de imprensa da América Latina, o presidente ucraniano deu versão distinta do episódio. Segundo Zelenski, o desencontro no Japão não foi culpa da Ucrânia.

Durante a conversa, ele também alfinetou o petista pela falta de apoio para a criação de um tribunal especial internacional que julgue crimes de agressão na guerra e disse que o líder brasileiro quer ser "original" em suas propostas.

Nesse meio-tempo, entre o desencontro no G7 e a Assembleia-Geral da ONU, o chanceler brasileiro, Mauro Vieira, conversou com seu homólogo ucraniano, Dmitro Kuleba, por telefone na última semana.

Lula também voltou a dar declarações criticadas em áreas que envolvem a guerra. O brasileiro disse desconhecer o Tribunal Penal Internacional (TPI), instância que emitiu um mandado de prisão contra o presidente russo, Vladimir Putin, por apoio à deportação ilegal de crianças ucranianas para a Rússia durante a guerra.

Ele também afirmou durante conversa com uma emissora da Índia que, caso Putin viesse ao Brasil para a cúpula do G20 em 2024, ele não seria preso, o que contraria os compromissos assumidos por Brasília com o Tribunal de Haia, como o TPI é conhecido, ao assinar o Estatuto de Roma, seu documento fundador.