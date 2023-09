SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem foi atacado por uma cobra de 3 metros que se escondeu na estufa do jardim de sua casa, em Hampshire, na Inglaterra.

O aposentado Rob Byrne, 61, foi atacado por uma cobra píton reticulada enquanto fechava as portas da estufa em seu jardim. Ela usou o parapeito de uma das janelas como plataforma e o mordeu no braço, segundo apurou o jornal The Guardian.

Os serviços de emergência foram chamados à residência e a cobra foi capturada. O caso ocorreu em julho, mas veio à tona esta semana, após Byrne acionar o governo pedindo maior controle sobre répteis criados em casa.

"Ela tentou se enrolar em mim, depois mordeu meu braço e arrancou sangue. Minha esposa e minha neta entraram na estufa, viram o que aconteceu e gritaram. Felizmente, eu consegui combatê-la, e daí ela recuou e se enrolou na persiana da janela e caiu no jardim", disse Rob Byrne, morador de Hampshire.

Byrne afirmou que sua maior preocupação era a neta de dois anos que estava na residência. Ela acredita que, se fosse ela a ser atacada pelo réptil, talvez não tivesse sobrevivido.

Ele afirmou ao The Guardian saber da existência de tutores responsáveis com seus répteis, que não constituem problema para os seus vizinhos ou para o público. Mas criticou tutores que deixam escapar ou libertam deliberadamente os animais.

O aposentado enviou uma mensagem ao governo do Reino Unido pedindo mais controles sobre a propriedade de pítons. "Algo muito pior poderia ter acontecido", disse ele.

A cobra está sendo cuidada no NCRW (Centro Nacional para o Bem-Estar de Répteis) (NCRW) em Tonbridge, Kent.

BUSCANDO UMA FÊMEA

O diretor do NCRW, Chris Newman, disse que era muito incomum que uma cobra píton reticulada, nativa do sul e sudeste da Ásia, tivesse escapado e estivesse em liberdade no Reino Unido.

Ele acredita que o ataque não seria incomum, já que o animal era um macho, estaria em busca de uma fêmea para acasalamento, e se sentiu ameaçado dentro da estufa do aposentado.

Newman disse que era possível que a cobra tivesse escapado quando seu tutor estava distraído ou que alguém poderia tê-la libertado deliberadamente.

"Uma cobra píton reticulada escapando é meu pesadelo. Elas são grandes e podem ser prejudiciais para uma criança. Lidamos com muitas cobras que escaparam, mas muito raramente com pítons reticuladas. De qualquer forma, e uma cobra adorável, muito tranquila. Eu gostaria de devolver a cobra ao seu dono e entender o que aconteceu", disse Chris Newman, diretor do NCRW.

As autoridades locais tentam localizar a residência de onde a cobra escapou e, caso não encontrem o responsável, o animal será realojado em outro lar.

Acredita-se que cerca de 3 milhões de cobras sejam mantidas como animais de estimação no Reino Unido.