SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Dois ladrões invadiram a garagem de uma mansão nos Estados Unidos no momento em que o morador, um milionário não identificado, entrava com um dos seus carros de luxo. Ele foi agredido e teve o carro roubado.

O caso aconteceu no domingo (17), em Bayberry Lane, um bairro nobre no condado de Fairfield, em Connecticut (EUA), e foi flagrado por uma câmera de segurança.

Nas imagens, é possível ver o homem entrando com seu Aston Martin conversível na garagem da residência quando dois homens mascarados o atacam e roubam o veículo.

"Saia, saia", um dos homens pode ser ouvido no vídeo dizendo à vítima, que estava sentada no carro, ao volante.

Um segundo homem abre a porta do passageiro e depois vasculha outro carro de luxo estacionado ao lado.

É possível ouvir a vítima implorando à dupla para que parassem, antes de ser puxada com força para fora do carro e jogada no chão da garagem.

Na sequência, a vítima se levanta, abre a porta, segurando-a, numa tentativa de impedir que o ladrão leve o carro. Nesse momento, o outro bandido começa a agredi-lo

"Stella, chame a polícia agora!" ele grita, antes que os bandidos o soquem e empurrem.

Os suspeitos fugiram com o carro roubado e um BMW azul-escuro, que havia sido roubado pela dupla em Norwalk, disse a polícia de Westport em um comunicado.

As autoridades acreditam que os ladrões escolheram a vítima, seguiram-na até sua casa e a atacaram lá.

PRISÃO E CARRO RECUPERADO

Um dos suspeitos de roubar o carro, um jovem de 16 anos, foi preso nesta terça-feira (19), segundo informou a polícia de Westport em um novo comunicado no Facebook.

Em uma ação de busca e apreensão em um endereço na cidade de Berlin, foram encontrados quatro veículos de luxo, entre eles o Aston Martin roubado no domingo.

A polícia não informou o valor do veículo roubado. Porém, no Brasil, um Aston Martin modelo 2023 custa em torno de R$ 20 milhões e só pode ser comprado por encomenda.

"Ao utilizar tecnologia, cooperação interdepartamental e o bom e velho trabalho policial, o Departamento de Detetives, em conjunto com a Força-Tarefa de Roubo de Automóveis de Bridgeport, foi capaz de fazer progressos rápidos nesta investigação que resultou na prisão de um dos suspeitos menos de 36 horas após a ocorrência do incidente", disse Foti Koskinas, chefe do Departamento de Polícia de Westport.