SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Dezenas de pessoas ficaram presas por quase 30 minutos de cabeça para baixo após um brinquedo de um parque de diversões no Canadá apresentar defeito.

A atração conhecida como Lumberjack, no Canada's Wonderland, apresentou defeito na noite de sábado (23), deixando dezenas de pessoas penduradas de cabeça para baixo por mais de meia-hora, até que o problema fosse solucionado.

A atração consiste em dois pêndulos gigantes, no formado de machados, que realizam voltas de 360 graus no eixo. Os passageiros ficam em cadeiras na área onde seria a "lâmina" dos machados.

O incidente ocorreu por volta das 22h40 e foi flagrado em um vídeo que circulou nas redes sociais. Somente por volta das 23h05 a equipe de manutenção do parque conseguiu liberar as pessoas.

Nas imagens, é possível ver o brinquedo parado, com as pessoas penduradas de cabeça para baixo, enquanto se ouvem os gritos de pânico.

A atração permanece fechada e uma investigação foi aberta, para apurar as causas e a responsabilidade pelo incidente.

A porta-voz do parque, Grace Peacock, disse à TV CP24 que as pessoas foram retiradas e passaram por avaliação de uma equipe médica.

"Duas pessoas relataram dores no peito e foram atendidas no centro de saúde do parque antes de serem liberadas, sem necessidade de cuidados médicos adicionais. A segurança é sempre a nossa prioridade", disse Grace Peacock, porta-voz do Canada's Wonderland.