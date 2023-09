SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem se deparou com um jacaré em um canal enquanto voltava do trabalho, em uma área próxima ao Jardim Botânico da Flórida, na cidade de Largo, nos EUA, e descobriu que ele tinha devorado o corpo de uma mulher.

Morador do município de Largo, Jamarcus Bullard retornava do trabalho caminhando à beira de um canal na área de Clearwater, em Tampa Bay, quando avistou o jacaré, segundo narrou à rede de TV NBC.

"Atirei uma pedra nele só para ver se era realmente um jacaré. Ele se mexeu e vi que ele tinha um pedaço de torso humano na boca. Comecei a gritar e imediatamente ele puxou o corpo para baixo, afundando na água", disse Jamarcus Bullard, testemunha do caso.

A cena ocorreu na sexta-feira (22), por volta das 13h40. O morador ligou para o Corpo de Bombeiros, que enviou agentes à área do incidente. A polícia local também foi chamada.

O animal, com cerca de quatro metros de comprimento, foi encontrado e morto a tiros pelas autoridades.

A vítima foi identificada no sábado como Sabrina Peckham, 41, por oficiais do gabinete do Xerife do Condado de Pinellas.

SEM-TETO

As autoridades descobriram que Peckham morava em um acampamento para pessoas sem-teto na região de Clearwater. A filha de Sabrina, Breauna Dorris, disse que sua mãe foi provavelmente atacada enquanto caminhava.

"Minha mãe foi vítima do ataque de um jacaré em McCay Creek (Aldeia Arco-Íris). Por favor, entenda que ainda não temos todas as informações porque o relatório dos médicos legistas ainda não foi concluído. Alguns detalhes que gostaria de compartilhar é que minha mãe não 'provocou' o crocodilo como alguns estão dizendo na imprensa", disse Breauna Dorris, filha da vítima, em post publicado no Facebook.

As autoridades da Flórida descobriram que Peckham havia sido presa em 14 de julho por invadir um pântano do condado a apenas 800 metros de onde foi atacada, segundo apurou a rede de TV WFLA. Ela foi condenada a pagar R$ 2.500 (US$ 500) por esse incidente.

O corpo da mulher será agora analisado por médicos legistas, que irão apurar as causas da morte.