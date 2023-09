MADRI, ESPANHA (FOLHAPRESS) - O Partido Popular tenta, nesta terça-feira (26), a investidura de seu líder Alberto Núñez Feijóo como o próximo primeiro-ministro da Espanha, em substituição a Pedro Sánchez, do PSOE (Partido Socialista Operário Espanhol), que comanda o país desde 2018.

Mas, apesar de ter tido mais votos nas eleições de 23 de junho, o PP não deve levar o cargo. Isso porque o partido conservador não está conseguindo formar maioria no Congresso, pulverizado entre diversas siglas menores, alguns deles separatistas ?e a união com esses parece ser um limite que a legenda de direita não vai ultrapassar.

Um outro limite, menos traumatizante para os conservadores, seria o de se aliar aos ultradireitistas do Vox. No entanto, os recém-eleitos 137 deputados do PP e os 33 do Vox somam apenas 170 votos, seis aquém da maioria absoluta de 176 (metade mais um).

A partir do meio-dia desta terça, 26, (7h de Brasília), Feijóo discursará na Câmara e, em seguida, os líderes de outros nove grupos subirão à tribuna para apoiar ou criticar o postulante. Esse processo deve se estender pelo dia seguinte e, no fim da quarta-feira (27), os deputados votarão sim ou não por Feijóo.

Caso não vença, como é provável, uma segunda votação ocorrerá 48 horas depois, ou seja, na sexta-feira (29). As regras mudam um pouco, e Feijóo poderá ser primeiro-ministro se conseguir qualquer maioria para o "sim".

Isso poderia acontecer se, por exemplo, o PSOE e a liga esquerdista Sumar (152 deputados no total) votassem "não" e o resto dos partidos menores se abstivessem, em vez de segui-los.

Essa não seria uma forma confortável de governar, mas é exatamente assim que Sánchez tem liderado o país desde seu segundo mandato, no fim de 2019. Na ocasião, o PSOE os esquerdistas reuniram 167 votos, que venceram os 165 contrários. Isso foi possível porque houve 18 abstenções.

Governar assim significa ter que negociar a cada passo com inúmeros atores, o que torna a liderança do país bem mais complexa ou frágil, como os adversários de Sánchez preferem dizer.

Mas é difícil que haja abstenções o suficiente para favorecer Feijóo nesta semana. Neste domingo (24), ele reuniu cerca de 40 mil pessoas em Madri e mais uma vez se colocou contra a anistia para os separatistas catalães que autoproclamaram a independência da Catalunha em 2017 e que hoje sofrem diversos processos judiciais.

Sánchez, por sua vez, tem feito inúmeros acenos a todos eles, sendo que o mais vistoso até agora foi incorporar três novas línguas como oficiais no governo espanhol. Desde a semana passada, os deputados podem falar no Congresso usando o catalão, o galego e o basco. Toda a documentação produzida pelo governo também passou a ser traduzida para essas línguas.

Dois partidos bascos, com 13 votos, já apoiam Sánchez, além de um da região de Barcelona, o ERC (Esquerda Republicana da Catalunha), com mais sete. No total, Sánchez já tem 171 votos.

Assim, os olhos recaem no outro catalão, o Junts, partido responsável por uma tentativa frustrada de separação em 2019 e que diz não ter outro objetivo senão a independência da região. Caso consiga atraí-los, Sánchez obteria sua maioria.

Uma investidura de Sánchez, no entanto, não seria imediata. Caso o PP não leve nesta semana, o rei Felipe 6º fará uma rodada de contatos com todos os partidos. Em seguida, deverá indicar Sánchez, e a presidência do Congresso marcará a data da nova investidura.

Espera-se que isso ocorra em outubro. De qualquer forma, terá de ser no prazo de dois meses desde um eventual fracasso da tentativa de Feijóo, ou novas eleições serão convocadas para o fim do ano.

CONSERVADORES TENTAM VOLTAR AO PODER NA ESPANHA

Líder do Partido Popular, Alberto Feijóo apresentará seu nome ao Congresso

Apresentação da investidura (horários de Brasília)

Terça-feira (26) 7h ? Alberto Feijóo, líder do PP, expõe seu programa de governo aos 350 deputados e solicita confiança em seu governo

Falas dos parlamentares

Terça, 9h ? Nove grupos parlamentares farão intervenções, cada um com 30 minutos iniciais e, depois, mais 10 minutos. Feijóo responderá a cada um sem limite de tempo. O primeiro será o governista PSOE, do atual premiê, Pedro Sánchez

Falas parlamentares continuam

Quarta (27), 7h - Prosseguimento das intervenções partidárias

1ª votação

Quarta, (27), fim do dia - Deputados votam; para se tornar primeiro-ministro, Feijóo precisa de maioria absoluta (176 votos)

2ª votação

Sexta (29), fim do dia ? Passadas 48 horas da primeira votação, se necessário, Feijóo terá uma fala de 10 minutos, seguida por cinco minutos para cada um dos nove grupos. Segue-se a segunda votação. Para se tornar primeiro-ministro, Feijóo passaria a precisar de maioria simples (ou seja, as abstenções não são contabilizadas)