SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Pelo menos cem pessoas morreram e 150 ficaram feridas num incêndio durante uma festa de casamento no Iraque. Segundo a mídia estatal informou na manhã desta quarta-feira (27) ?noite de terça (26) no horário de Brasília? o incidente ocorreu no distrito de Hamdaniya, na província de Nínive.

De acordo com fontes locais, o número confirmado de mortes deve aumentar.

O incêndio atingiu um grande salão de eventos depois que fogos de artifício foram disparados durante a celebração, disse a defesa civil iraquiana.

O vídeo de um correspondente da agência de notícias Reuters no local mostrou bombeiros escalando os destroços carbonizados do prédio em busca de sobreviventes.

No principal hospital de Hamdaniya, uma área predominantemente cristã a leste da metrópole de Mossul, um fotógrafo da agência AFP viu inúmeras ambulâncias chegando com sirenes ligadas. Também havia uma concentração de pessoas, entre familiares das vítimas e voluntários que queriam doar sangue para ajudar nos atendimentos de emergência.

No mesmo local, um caminhão refrigerado, de portas abertas, armazenava dezenas de sacos para cadáveres.

Informações preliminares indicavam que o edifício era feito de materiais de construção altamente inflamáveis, o que teria contribuído para o seu rápido colapso.

Ambulâncias e equipes médicas foram enviadas ao local pelas autoridades federais iraquianas e pelas autoridades da região semiautônoma do Curdistão iraquiano, segundo declarações oficiais.

O respeito pelas normas de segurança no Iraque é historicamente falho, tanto nos setores da construção civil como no dos transportes.

O país, com infraestrutura deterioradas após décadas de conflito, é regularmente palco de incêndios ou acidentes fatais.