SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governo de Taiwan apresentou nesta quinta-feira (28) seu primeiro submarino desenvolvido internamente. A embarcação faz parte de um ambicioso projeto de modernização das Forças Armadas da ilha, que vive sob ameaça constante de uma invasão da China.

A presidente taiwanesa, Tsai Ing-wen, participou da apresentação na cidade de Kaohsiung, no sul da ilha. Ela deu início ao plano de modernizar as Forças Armadas assim que assumiu o cargo, em 2016. Outros sete submarinos devem ser entregues pelo governo nos próximos anos.

"No passado, um submarino desenvolvido internamente era considerado uma tarefa impossível. Hoje, um submarino projetado e fabricado pelo povo do nosso país está diante dos nossos olhos", disse Tsai, acrescentando que a embarcação desempenharia um papel fundamental no fortalecimento da Marinha taiwanesa.

Tsai disse que a nova embarcação militar passará por testes e deve entrar em serviço em 2025, juntando-se a outros dois comprados da Holanda na década de 1980. O programa de submarinos nacionais contou com a expertise e tecnologia de vários países ?uma conquista para Taiwan, diplomaticamente isolada.

"Mesmo que haja riscos, e não importa quantos desafios existam, Taiwan deve dar este passo e permitir que a política de defesa nacional cresça", afirmou Tsai em frente ao submarino chamado Hai Kun, que em português significa "criatura marinha mítica". A bandeira vermelha de Taiwan foi colocada sobre a proa da embarcação.

O Hai Kun tem 80 metros de comprimento, pesa de 2.500 a 3.000 toneladas e conta com sistemas de combate e torpedos da empresa americana Lockheed Martin. Cheng Wen-lon, presidente da fabricante CSBC Corp, disse que o processo de construção durou sete anos e que sua equipe trabalhou sem parar. Ele chamou a embarcação de "arma mágica em uma guerra assimétrica".

Sandra Oudkirk, a embaixadora dos EUA em Taiwan, também participou a cerimônia. Ela ressaltou a importância dos intercâmbios entre os governos americano e taiwanês ?Washington não mantém laços diplomáticos formais com Taipé, porém é o maior fornecedor de armas da ilha e promete defendê-la em uma eventual invasão chinesa.

Questionado sobre o submarino, o porta-voz do Ministério da Defesa da China minimizou o poderio ofensivo da embarcação. Ele disse que Taiwan estava "se superestimando e tentando algo impossível". "Quanto a falar sobre impedir o Exército de Libertação Popular [responsável por supervisionar operações militares em Taiwan] de entrar no Oceano Pacífico, isto é um disparate idiota", disse Wu Qian em Pequim.

Sob a assertividade do líder chinês, Xi Jinping, Pequim vem aumentando as pressões militar e política contra Taiwan nos últimos meses. O ápice das tensões aconteceu em agosto de 2022, quando a então presidente da Câmara dos EUA, Nancy Pelosi, fez a primeira visita de uma alta autoridade americana em 25 anos à ilha. Depois, a presidente de Taiwan, Tsai Ing-wen, retribuiu a visita. Em represália, as forças chinesas simularam em abril um "cerco total" à ilha.

Já o ministro das Relações Exteriores de Taiwan, Joseph Wu, disse que, diante de uma ameaça crescente das táticas de pressão militar da China perto da ilha com atividades aéreas e navais, o governo taiwanês teve de fortalecer suas defesas. "Ter um novo submarino é uma dessas estratégias. [...] É necessário para impedir a ocorrência de uma guerra", disse Wu.

O governo de Taiwan espera operar pelo menos doissubmarinos desenvolvidos internamente até 2027 e equipar modelos posteriores com mísseis, segundo o chefe do programa das Forças Armadas local.

O primeiro submarino, com preço de US$ 1,53 bilhão usará um sistema de combate da Lockheed Martin Corp LMT.N e transportará torpedos pesados Mark 48 fabricados nos EUA. Ele entrará em testes de mar no mês que vem, antes de ser entregue à Marinha no final de 2024.

O almirante Huang Shu-kuang, conselheiro de segurança de Tsai que lidera o programa, descreveu os submarinos como um "dissuasor estratégico" que também pode ajudar a manter a "tábua de salvação" da ilha para o Pacífico, mantendo abertos os portos ao longo da costa leste de Taiwan num eventual conflito.