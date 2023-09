SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Dianne Feinstein, a senadora com mandato mais longo dos Estados Unidos, morreu na noite desta quinta-feira (29) aos 90 anos, segundo o jornal americano The New York Times.

A parlamentar sofria de problemas de saúde e perda de memória que dificultavam sua autonomia no Congresso. As dificuldades geraram pedidos para que ela renunciasse, os quais foram rejeitados veementemente. As causas da morte não foram divulgadas.

Feinstein atou mais de 30 anos no Senado americano. Ela marcou sua trajetória política na defesa ferrenha da proibição federal de armas de alto poder de fogo, como fuzis -bandeira história dos parlamentares democratas.

Ela foi a primeira mulher a chefiar o influente comitê de inteligência do Senado. Entre seus feitos, ficou conhecida por documentar a tortura de estrangeiros suspeitos de terrorismo pela CIA.