SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A polícia de Northumbria, no norte da Inglaterra, deteve nesta sexta (29) mais um suspeito de envolvimento no caso que chocou moradores do condado nesta semana: a derrubada do famoso sicômoro localizado na Muralha de Adriano, perto da fronteira com a Escócia.

Em nota, o departamento, que descreve o episódio como um provável ato de vandalismo, informou que prendeu um homem de cerca de 60 anos de idade. Ele permanece sob custódia e estaria fornecendo informações para que os agentes possam avançar na investigação.

O sicômoro, famoso após aparecer no filme "Robin Hood", de Kevin Reynolds, lançado em 1991, foi derrubado na madrugada de quarta (27) para quinta (28). Um adolescente de 16 anos já havia sido preso sob suspeita de participar do ato, mas foi liberado sob fiança nesta sexta.

A detetive Rebecca Fenney-Menzies fez um chamado à comunidade para que colabore com informações do caso: "Qualquer informação --não importa quão pequena ou insignificante você ache que seja-- pode ser crucial para nossas investigações".

O episódio parece ser tratado com grande relevância. Fenney-Menzies insistiu que a investigação será ampla, mas está apenas nos estágios iniciais e que, por isso, é preciso evitar "qualquer especulação, tanto na comunidade quanto nas redes sociais".

A segunda detenção no caso, seguiu a detetive, serve para mostrar que o departamento de polícia "está levando a questão a sério, encontrará os responsáveis, e eles enfrentarão a Justiça". "A destruição sem sentido de uma árvore que é um tesouro local resultou, com razão, em uma onda de choque e raiva."

Policiais e peritos estiveram ao longo de toda a sexta nos arredores da árvore, relatou a rede britânica BBC. Uma das peritas, que fotografava a região, disse: "Em 31 anos na perícia, nunca examinei... uma árvore".

Acredita-se que o famoso sicômoro na Muralha de Adriano tivesse cerca de 300 anos. A árvore era cuidada pelos responsáveis pelo Parque Nacional de Northumberland, onde está localizada, e pelo National Trust, o Fundo Nacional para Locais de Interesse Histórico ou Beleza Natural, responsável pela conservação do patrimônio na Inglaterra.

Funcionários do parque disseram em nota que a árvore era "parte da identidade do país" porque foi "uma inspiração" para pintores, fotógrafos e escritores.

Aos que alimentaram esperanças de reviver o sicômoro, as chances até existem, mas levam --muito-- tempo. Especialistas ouvidos pela BBC disseram que a parte do tronco onde a árvore foi cortada está saudável, de modo que, se cuidada, ela pode ser mantida e crescer novamente. Chegar ao tamanho atual, porém, deve levar de 150 a 200 anos.