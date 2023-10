SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governo da Turquia diz ter sofrido um ataque terrorista na manhã deste domingo (1). O ataque a bomba, que aconteceu em frente aos edifícios do Ministério do Interior, em Ancara, foi realizado por dois terroristas. Um homem-bomba morreu e o outro foi "neutralizado", segundo informações do ministro do Interior, Ali Yerlikaya.

O ministro também informou que dois policiais ficaram levemente feridos na explosão, a primeira em Ancara desde 2016.

Por volta das 9h30 no horário local (3h30 no Brasil) os terroristas dirigiram até a entrada principal do edifício em um carro comercial e provocaram a explosão em uma área de edifícios ministeriais e do parlamento turco.

O segundo envolvido no ataque ainda não teve sua morte confirmada. De acordo com a Reuters, no entanto, nas situações em que o governo indica ter "neutralizado" alguém, a pessoa está morta.

O presidente Tayyip Erdogan vai participar da sessão de abertura do parlamento, localizada a um quilômetro do local em que as bombas explodiram.