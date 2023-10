SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump compareceu nesta segunda-feira (2) perante o tribunal de Nova York, no qual está sendo processado no civil, junto com dois de seus filhos, acusados de fraude em ativos imobiliários pela procuradora Letitia James.

Procuradora disse que "a Justiça prevalecerá". "A lei é, ao mesmo tempo, poderosa e frágil. Hoje, no tribunal, embasaremos nosso caso com provas", afirmou.

"Não importa quão poderoso alguém seja, não importa quão rico alguém seja, ninguém está acima da lei", acrescentou a procuradora.

Trump, por sua vez, chamou o julgamento de "simulacro" de Justiça e disse que parecia "um show de horror".

O ex-presidente, o principal candidato à indicação presidencial republicana para 2024, é acusado pela procuradora de inflar o valor de seus ativos em bilhões de dólares para garantir melhores condições de empréstimos e seguros.

James está buscando pelo menos 250 milhões de dólares em multas, uma proibição permanente contra Trump e seus filhos Donald Jr. e Eric de administrarem empresas em Nova York e uma restrição de cinco anos às atividades imobiliárias comerciais de Trump e de sua principal organização, a Trump Organization.

O juiz Arthur Engoron decidiu na semana passada que James havia provado seu caso de fraude contra Trump, seus dois filhos adultos e 10 de suas empresas.

Engoron descreveu em termos contundentes como eles inventaram avaliações. Isso incluiu Trump calculando o valor de seu apartamento na Trump Tower como se fosse três vezes maior do que o tamanho real.

"Uma discrepância dessa ordem de grandeza, feita por um incorporador imobiliário que avalia seu próprio espaço de décadas, só pode ser considerada fraude", disse ele.

Engoron cancelou os certificados comerciais das empresas que controlam os pilares do império de Trump -incluindo a Trump Tower e seus clubes de golfe em Nova York- e disse que nomeará administradores para supervisionar sua dissolução.