BOA VISTA , RR (FOLHAPRESS) - Um novo vídeo divulgado nesta segunda-feira (2) mostra o início do incêndio que matou mais de 100 pessoas na província de Nineveh, no norte do Iraque, durante um casamento cristão ocorrido no último dia 26. A gravação, feita em um salão, mostra que o espaço foi tomado pelas chamas em poucos segundos.

O vídeo mostra um casal dançando no centro do salão enquanto artefatos pirotécnicos soltam faíscas para cima. Logo em seguida, o teto começa a pegar fogo, e o incêndio se espalha com uma velocidade que espanta os presentes, assustados com as labaredas que caem do alto.

Autoridades disseram que o fogo se espalhou devido à "negligência grave" e falta de medidas para segurança no local. Os resultados da investigação, anunciados em entrevista coletiva neste domingo (1º) pelo ministro do Interior, Abdul al-Shammari, mostram que o proprietário do salão e outros três funcionários permitiram a entrada de 900 pessoas no espaço, que tinha capacidade máxima de até 400.

"O uso de decoração inflamável ajudou o fogo a se espalhar rapidamente e transformou o salão em uma bola de fogo", disse Shammari. O incêndio prendeu pessoas no salão, e as equipes de resgate tiveram dificuldade em alcançá-las porque as saídas de emergência eram poucas e pequenas, acrescentou ele.

Pelo menos 150 pessoas ficaram feridas no incêndio, que ocorreu na cidade cristã de Hamdaniya -também conhecida como Qaraqosh.

O Iraque, com infraestrutura deteriorada após décadas de conflito, é regularmente palco de incêndios ou acidentes fatais.

Em julho de 2021, um incêndio em uma unidade para tratamento de infectados pela Covid-19 em um hospital no sul do país provocou a morte de mais de 60 pessoas. Meses antes, em abril daquele ano, uma explosão de tanques de oxigênio também causou um incêndio em outro hospital em Bagdá dedicado ao tratamento da Covid -mais de 80 pessoas morreram na ocasião.