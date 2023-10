SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A artista alemã Shani Louk conseguiu falar com a mãe enquanto fugia do ataque do Hamas em um festival perto da Faixa de Gaza.

A mãe Ricarda Louk diz que ainda tem esperança de encontrar a filha viva. Ela foi entrevistada pela CNN dos EUA.

Um vídeo divulgada nas redes sociais mostra Shani, aparentemente morta, sendo levada na caçamba de uma caminhonete do Hamas. Pelo menos 260 corpos foram encontrados no local onde ocorreu a rave, segundo a organização de resgate Zaka.

Ricarda diz que começou a ligar para a filha Shani assim que leu as primeiras notícias sobre o ataque do Hamas.

"Ela disse que estava em um festival no sul e estava entrando em pânico. Ela disse que iria pegar um carro para um lugar seguro e depois não ouvi mais nada dela", Ricarda Louk.

Horas depois, a família recebeu o vídeo que mostrava Shani na caminhonete cercada por membros do Hamas. Ricarda também diz que tentaram usar o cartão de crédito de Shani várias vezes na Faixa de Gaza.

"O vídeo parece muito ruim, mas ainda tenho esperança. Espero que ela ainda esteja viva em algum lugar. Não temos mais nada pelo que esperar. Estamos tentando acreditar", disse Ricarda.

Israel declarou "situação de guerra" após o ataque surpresa do Hamas contra cidades israelenses a partir da Faixa de Gaza no sábado (7). Homens armados invadiram Israel por terra, ar e mar.

Há brasileiros desaparecidos, segundo o Itamaraty. Eles participavam do mesmo festival de música que Shani Louk, a menos de 20 quilômetros da Faixa de Gaza.

O Brasil destacou seis aviões para o resgate de cerca de mil cidadãos que estão em Israel. O primeiro voo da FAB (Força Aérea Brasileira) chega hoje a Tel Aviv.