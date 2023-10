SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Autoridades do aeroporto de Hamburgo, na Alemanha, suspenderam nesta segunda-feira (9) todos os voos durante cerca de 90 minutos, após receberem o que chamaram de "uma ameaça crível" que mencionava um voo específico vindo de Teerã, capital do Irã.

O avião pousou em segurança e permaneceu em um trecho isolado do aeroporto. Todos os 198 passageiros e 16 tripulantes deixaram o avião sem incidentes, segundo apurou o jornal The New York Times.

A polícia conduziu os viajantes para um portão isolado e os submeteu a rigorosas verificações de segurança, semelhantes às realizadas antes da decolagem, disse Marcus Henschel, porta-voz da Polícia Federal no aeroporto. "A ameaça foi considerada crível e por isso iniciamos a resposta apropriada", afirmou.

A polícia examinou a bagagem e revistou minuciosamente o avião, mas nada de irregular foi encontrado e o aeroporto foi reaberto ao tráfego regular.

O alerta sobre o avião veio em um e-mail enviado a vários destinatários, incluindo a agência da polícia federal no aeroporto, na manhã desta segunda-feira, disse Henschel em entrevista por telefone ao jornal.

O voo era operado pela Iran Air, a transportadora nacional do país. A Força Aérea Alemã disse que seus aviões foram enviados para acompanhar a aeronave desde o momento em que ela entrou no espaço aéreo alemão, a leste de Berlim, até Hamburgo, segundo apurou a ABC News.