SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O braço armado do Hamas, as Brigadas al-Qassam, ameaçaram executar civis de Israel sequestrados pela facção caso Tel Aviv prossiga com bombardeios contra edifícios residenciais na Faixa de Casa.

Abu Obaida, porta-voz do grupo, disse nesta segunda (9) que a facção tem agido "de acordo com as leis islâmicas" e mantido prisioneiros "sãos e salvos", mas que mudará o plano se ataques aéreos isralenses prosseguirem na próximas horas.

Ainda é incerto o número de civis e oficiais militares sequestrados desde o início da investida do Hamas, no último sábado (7). Autoridades de Israel, porém, afirmam ser mais de cem pessoas.

Ao jornal The Times of Israel, no entanto, uma alta fonte do governo de Binyamin Netanyahu afirmou que a decisão de Tel Aviv, por ora, é prosseguir com os ataques na Faixa de Gaza, a despeito do risco de consequências para os israelenses mantidos em cativeiro.

A mesma fonte, não identificada, afirmou que Tel Aviv obteve informações precisas sobre a localização dos sequestrados, de modo que não atacará esses pontos.