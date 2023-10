SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A estudante brasileira Bruna Valeanu, 24, que estava entre os desaparecidos após os ataques terroristas do grupo palestino Hamas em Israel, morreu, segundo publicação da sua irmã, Florica, em seu perfil no Facebook nesta terça-feira (10).

A embaixada do Brasil em Israel afirmou que está verificando a informação. Na segunda-feira (9), o Itamaraty já havia confirmado a morte de Ranani Glazer no mesmo episódio.

Estudante de comunicação e marketing na Universidade de Tel Aviv, Bruna estava no festival de música no distrito sul de Israel, a menos de 20 km da Faixa de Gaza, que foi atacado no último sábado (7), logo no início das ofensivas. A família não conseguia contato com ela desde então.