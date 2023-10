SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As Forças Armadas de Israel intensificaram nesta terça-feira (10) os bombardeios contra a Faixa de Gaza, controlada pelo grupo terrorista Hamas. Segundo as Forças Armadas israelenses, dois membros da alta cúpula da facção radical foram mortos em ataques aéreos.

O chefe da Economia, Jawad Abu Shamala, que administra os recursos financeiros do grupo terrorista, e o líder das relações internas, Zakariya Abu Moammar, teriam sido alvos da ação israelense. O Hamas não havia se manifestado sobre os ataques até a manhã desta terça.

Nesta segunda, As Brigadas al-Qassam, braço armado do grupo, ameaçaram executar as vítimas sequestradas caso Tel Aviv prossiga com bombardeios contra edifícios residenciais em Gaza.

Mas as ameaças não impediram Israel de lançar novos ataques aéreos, e ao menos 200 alvos foram atacados.