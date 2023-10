SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A mais recente ofensiva do grupo terrorista islâmico Hamas contra Israel chamou a atenção para o sistema antimísseis do país, que diz ser capaz de conter 90% dos projéteis disparados contra o território.

A tecnologia envolve o uso de três sistemas de mísseis. O mais citado deles é o Iron Dome (redoma de ferro), em operação desde 2011. Todos usam artefatos capazes de rastrear outros projéteis e abatê-los no ar, antes que atinjam seus alvos.

Israel tem dez baterias de mísseis do tipo, segundo dados do Global Affair Strategic Studies, da Universidade de Navarra. Elas ficam posicionadas perto de cidades israelenses e de outras áreas estratégicas, e cada uma tem a capacidade de proteger uma área em torno de 150 km².

Os equipamentos usam três tipos de projétil, capazes de atacar alvos a curta, média e longa distâncias.

Nos últimos anos, avanços em inteligência artificial aumentaram a capacidade do sistema para rastrear e calcular as trajetórias dos mísseis inimigos, ampliando a precisão das interceptações. Para cortar gastos, se o sistema avaliar que o míssil se dirige a uma área inabitada, ele não é abatido. Veja abaixo mais detalhes sobre o funcionamento dessa barreira.

A nova ofensiva do Hamas, que teve início no último sábado (7), é o pior ataque sofrido por Israel em 50 anos. Por ar, terra e mar, com foguetes e combatentes armados, a facção adentrou o território israelense e realizou sequestros e massacres.