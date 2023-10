RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Sob gritos de "viva Jesus" e "salve a Força Área", brasileiros repatriados de Israel desembarcaram no Rio de Janeiro, na base aérea do Galeão, na manhã desta quarta-feira (11). O grupo, de 104 pessoas, é o primeiro que chega ao Brasil com ajuda do governo federal para deixar o país do Oriente Médio, que passa agora por seu mais grave conflito em décadas.

Antes de desembarcarem no Rio, eles pararam em Brasília, nesta madrugada. Para o Rio, vieram em dois aviões da FAB (Força Aérea Brasileira).

Ao pousarem, os relatos eram de alívio e gratidão. Para comemorar, alguns se ajoelharam no chão e levantaram as mãos para cima. Outros balançavam bandeiras do Brasil e de Israel.

"Meu coração está repleto de alegria e, ao mesmo tempo, com sentimento de dor, porque morreram muitas pessoas", disse o pastor evangélico Egon Laufer, que estava em uma caravana religiosa em Jerusalém quando começou o conflito.

"É triste saber que há um combate dentro de um país tão pequeno. Um combate tão grande que chama a atenção de todo".

A advogada Fernanda Martins também estava em Jerusalém e precisou se abrigar em bunkers quando as sirenes anti-bombas tocavam. Ela estava em uma caravana religiosa pela cidade e, para não preocupar a família no Brasil, preferiu não contar a eles o que estava acontecendo.

"Falei para eles que estava tudo bem, mas teve um momento em que estava conversando com meu marido e disse ?não posso falar agora?. Aí ele falou, ?puxa vida, a sirene tocou?. Mas graças a deus não aconteceu nada conosco", disse.

Ao longo do feriado, estão previstos ao menos mais quatro desembarques no Brasil, segundo o Itamaraty. Três no Rio de Janeiro e um em São Paulo.

No Rio, o próximo desembarque será ainda nesta quarta-feira, no aeroporto internacional do Galeão, aonde 210 pessoas devem chegar de Israel por volta das 23h30.

Ainda na cidade carioca, os outros desembarques serão na sexta (13) e no sábado (12), com 210 passageiros cada.

Já em São Paulo, o desembarque será na sexta-feira (13), no aeroporto internacional de Guarulhos. Serão cerca de 60 passageiros desembarcando por lá. Segundo o Itamaraty, ainda não há previsão de horário.

O representante do Itamaraty no Rio que acompanhou a chegada dos brasileiros, Lanier de Morais, afirmou que o desembarque desta manhã foi "exitoso".

"Uma coordenação que eu vejo como exitosa, efetivamente exitosa, porque vocês estão vendo brasileiros aliviados, felizes de chegar aqui ao Rio de Janeiro", afirmou.

Ele completou: "O Itamaraty, em nota oficial, repudia esses atos de violência, sobretudo contra os civis. A orientação do nosso chanceler Mauro Vieira, junto à comunidade internacional e recebendo as próprias instruções do presidente Lula, é de que se evite essa escalada de violência".